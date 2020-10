Coronavirus: Conte, ruolo della scienza fondamentale durante l’emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte ha quindi definito “preoccupante” l’incremento dei divari economici, sociali, di genere, tra nord e sud e tra aree metropolitane e aree interne, sottolineando la necessità di ridurre questi divari al fine di “ricucire” il Paese. “Se non marciamo insieme e non recuperiamo il senso di appartenenza e i legami di coesione, non andiamo da nessuna parte. (Durante l’emergenza) la nostra comunità ha marciato insieme, tutti hanno riscoperto un forte senso di identità e di appartenenza comune. L’emergenza ci ha consentito di ricucire un Paese che appariva molto sfilacciato: anche in questo è stato decisivo il ruolo della scienza e della ricerca”, ha proseguito Conte, invitando al contempo a mantenere alta la soglia di attenzione. Un elogio, poi, è stato rivolto al ruolo svolto dagli atenei e all’apporto che ognuno di essi può fornire come “presidio” per la tenuta del tessuto sociale. “Il governo intende avviare specifici tavoli di lavoro per le aree più fragili, con misure ben mirate a sostegno degli atenei. È importante anche il ruolo del terzo settore, verso il quale dobbiamo avere un debito di riconoscenza: si tratta di un fisiologico interlocutore della formazione universitaria, a maggior ragione nelle aree interne”, ha aggiunto il premier. (Res)