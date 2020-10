Sudan: firmato l'accordo di pace fra governo gruppi ribelli armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di mediazione del Sud Sudan ha annunciato che si è svolta la celebrazione della firma finale dell'Accordo di pace in Sudan con i movimenti armati locali. L'agenzia di stampa sudanese "Suna" ha riferito che "i membri della delegazione del governo sudanese, i leader del Fronte rivoluzionario e i membri del Comitato di mediazione meridionale hanno tenuto oggi una riunione a Giuba, nel Sud Sudan, per esaminare l'approvazione degli ultimi dettagli del programma e per celebrare la firma finale dell'accordo di pace". Un membro del Comitato di mediazione meridionale, Dhieu Matouk, ha dichiarato: "Ci sarà una grande presenza internazionale e regionale per questa occasione, poiché i capi di Stato di Somalia, Gibuti e Ciad parteciperanno alla cerimonia della firma insieme ai primi ministri di Etiopia, Uganda ed Egitto". Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki, nonché il rappresentante del Kenya, il ministro degli Affari esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, e l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan Donald Booth.(Res)