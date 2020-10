Ferentino: sindaco riceve in comune gli atleti della Asd Runners Team

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, ha ricevuto questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Ferentino, gli atleti della nascente associazione 'Asd Runners Team'. Si tratta di corridori amatoriali iscritti attraverso l'Aics (Associazione italiana cultura sport), che hanno costituito un sodalizio sportivo poco prima dell'emergenza Covid che, di fatto, ha 'congelato' le loro attività, iniziate soltanto poche settimane fa. "La neonata associazione - si legge in una nota del comune di Ferentino- è presieduta da Diego Papoccia e si compone del vicepresidente Alessandro Andrelli, del segretario Paola Fiorini e dei consiglieri Gianfranco Salvatori e Pino Ludovici. Il loro obiettivo principale è quello di riportare un'associazione podistica nella città di Ferentino e avvicinare quanti più possibili, sportivi e non, alla nuova realtà con l'idea anche di proporre progetti in cui coinvolgere giovani e studenti della città". (segue) (Com)