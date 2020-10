Università: Conte, garantire ai ricercatori la possibilità di restare in Italia e di farvi ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’internazionalizzazione del sistema universitario deve rappresentare un vanto per l’Italia, ma allo stesso tempo è fondamentale garantire ai ricercatori la possibilità di restare in Italia e di farvi ritorno. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento conclusivo pronunciato al Forum internazionale del Gran Sasso, ospitato presso la sede dell’Università di Teramo. “Pur continuando a incentivare gli scambi con gli atenei esteri, dobbiamo costruire un sistema universitario forte e resiliente, che sappia cogliere le opportunità e rilanciarsi per migliorarsi. Il sistema di formazione superiore e di ricerca deve riconfigurarsi e rinnovarsi, e oggi siamo nelle condizioni per poter perseguire queste risorse. Grazie all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, abbiamo infatti la possibilità di articolare progetti strutturati dopo anni di mancanza di visione. Lavoreremo per avere un sistema all'altezza di queste aspettative, nella consapevolezza che un piano di investimenti rivolto al futuro e orientato alle nuove generazioni non possa trascurare questo decisivo ambito di intervento”, ha detto Conte, elencando poi quattro obiettivi primari su cui il governo concentrerà i suoi interventi: favorire la ricerca multidisciplinare; rafforzare la ricerca di base; promuovere una ricerca “mission oriented” che si confronti maggiormente con la società, le istituzioni, le imprese e il Terzo settore; avvicinare la ricerca alla formazione, nella consapevolezza che il mercato del lavoro pretenda competenze aggiornate. (Res)