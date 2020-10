Conte: "Il ruolo della scienza è stato fondamentale durante l’emergenza sanitaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche di fronte ad eventi traumatici come l’emergenza sanitaria, il ruolo della scienza si è dimostrato fondamentale per perseguire il bene comune, dal momento che tutelare la salute dei cittadini significa anche tutelare il tessuto economico e produttivo del Paese. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento conclusivo pronunciato al Forum internazionale del Gran Sasso, ospitato presso la sede dell’Università di Teramo. “Anche di fronte ad aumenti traumatici emerge il ruolo della scienza e della ricerca, che è stato decisivo nell’emergenza sanitaria. Tutelare la salute dei cittadini significa anche tutelare il tessuto economico e produttivo: pensare di poter trascurare la tutela salute dei cittadini si è rivelato sbagliato, e chi lo ha fatto si è trovato in difficoltà. Non si può pensare di correre sul piano economico senza prima garantire la salute e la sicurezza dei cittadini”, ha osservato Conte, secondo il quale scienza e tecnica rivestono ruolo fondamentale anche nel combattere le disuguaglianze, rivestendo una funzione democratica. “Gli scienziati svolgono un ruolo decisivo nella discussione pubblica. Il rapporto tra politica e tecnica ha destato preoccupazioni e sollevato dibattiti, tuttavia resta essenziale per perseguire il bene comune: a noi spetta individuarne la direzione e prefigurare modalità virtuose di relazione tra questi due ambiti affinché non si perda di vista l’esigenza di tutelare i beni primari della persona”, ha aggiunto il presidente del Consiglio.Conte ha quindi definito “preoccupante” l’incremento dei divari economici, sociali, di genere, tra nord e sud e tra aree metropolitane e aree interne, sottolineando la necessità di ridurre questi divari al fine di “ricucire” il Paese. “Se non marciamo insieme e non recuperiamo il senso di appartenenza e i legami di coesione, non andiamo da nessuna parte. (Durante l’emergenza) la nostra comunità ha marciato insieme, tutti hanno riscoperto un forte senso di identità e di appartenenza comune. L’emergenza ci ha consentito di ricucire un Paese che appariva molto sfilacciato: anche in questo è stato decisivo il ruolo della scienza e della ricerca”, ha proseguito Conte, invitando al contempo a mantenere alta la soglia di attenzione. Un elogio, poi, è stato rivolto al ruolo svolto dagli atenei e all’apporto che ognuno di essi può fornire come “presidio” per la tenuta del tessuto sociale. “Il governo intende avviare specifici tavoli di lavoro per le aree più fragili, con misure ben mirate a sostegno degli atenei. È importante anche il ruolo del terzo settore, verso il quale dobbiamo avere un debito di riconoscenza: si tratta di un fisiologico interlocutore della formazione universitaria, a maggior ragione nelle aree interne”, ha aggiunto il premier.L’internazionalizzazione del sistema universitario deve rappresentare un vanto per l’Italia, ma allo stesso tempo è fondamentale garantire ai ricercatori la possibilità di restare in Italia e di farvi ritorno, ha detto ancora il premier. “Pur continuando a incentivare gli scambi con gli atenei esteri, dobbiamo costruire un sistema universitario forte e resiliente, che sappia cogliere le opportunità e rilanciarsi per migliorarsi. Il sistema di formazione superiore e di ricerca deve riconfigurarsi e rinnovarsi, e oggi siamo nelle condizioni per poter perseguire queste risorse. Grazie all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, abbiamo infatti la possibilità di articolare progetti strutturati dopo anni di mancanza di visione. Lavoreremo per avere un sistema all'altezza di queste aspettative, nella consapevolezza che un piano di investimenti rivolto al futuro e orientato alle nuove generazioni non possa trascurare questo decisivo ambito di intervento”, ha detto Conte, elencando poi quattro obiettivi primari su cui il governo concentrerà i suoi interventi: favorire la ricerca multidisciplinare; rafforzare la ricerca di base; promuovere una ricerca “mission oriented” che si confronti maggiormente con la società, le istituzioni, le imprese e il Terzo settore; avvicinare la ricerca alla formazione, nella consapevolezza che il mercato del lavoro pretenda competenze aggiornate. (Res)