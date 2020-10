Roma: Figliomeni (Fd'I), al via XVIII edizione Fiabaday per abbattere barriere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici di poter dare il nostro sostegno alla XVIII edizione del Fiabaday, che si terrà domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 10 in piazza Colonna, manifestazione organizzata per sollecitare l'abbattimento delle barriere e per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle grandi difficoltà che ogni giorno si trovano a vivere i disabili". Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell'assemblea Capitolina e responsabile nazionale di Fratelli d'Italia per le politiche sociali. "Quest'anno sarà anche l'occasione per ricordare che per molte persone con disabilità e ridotta mobilità, la fine del lockdown non ha significato il ritorno alla normalità, perché la 'normalità' con cui molte persone convivono corrisponde proprio alla situazione di emergenza vissuta da tutti, confinate a casa per barriere, non solo architettoniche, che continuano ad esistere, impedendo loro una vita normale. Ringraziamo il presidente di Fiaba Onlus, Giuseppe Trieste, persona sensibile e sempre molto attenta a denunciare le difficoltà quotidiane, che con questo appuntamento ogni anno cerca di stimolare un cambiamento nella società in grado di migliorare la qualità della vita all'interno delle nostre città, consentendo a tutti di poterle vivere al meglio". (Com)