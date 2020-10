Gregoretti, il processo riprenderà il 20 novembre. Saranno ascoltati Conte, Di Maio e Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono soddisfatto che il Gup sentirà anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, la procedura attualmente è la stessa: lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine dell'udienza preliminare sulla vicenda della nave Gregoretti per la quale è accusato del sequestro aggravato dei 131 migranti a bordo.Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà sentito nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell'aula bunker del carcere di Bicocca. Nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta. Mentre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la ministra Lamorgese saranno sentiti il 4 dicembre.La richiesta di poter ascoltare Lamorgese era arrivata direttamente dalla senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, che assiste Salvini nel caso. "Abbiamo chiesto Lamorgese solo a testimonianza del fatto che anche adesso la procedura seguita in questi casi è la medesima: prima ricollocazione e poi sbarchi".Salvini ha anche ringraziato "il giudice e la Pubblica accusa che mi ha detto 'Matteo hai fatto quello che dovevi'" e ha poi denunciato il cattivo stato in cui versano gli edifici che ospitano i tribunali italiani, dopo che che una piccola lastra di marmo è caduta su una caviglia dell'avvocato Bongiorno. "Chiedo a Bonafede se è normale che nei tribunali si stacchino lastre di marmo che cadono sulla gente".(Rin)