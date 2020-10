Decreto agosto: Fenu (M5s), ampia serie di proroghe per versamenti imposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione definitiva di diversi nostri emendamenti al Dl agosto condivisi con altre forze politiche, avvenuta stanotte, ha preso corpo un’ampia serie di proroghe ed esenzioni per varie tipologie di versamenti fiscali. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo M5S in Commissione finanze del Senato. "Oltre alla proroga al 30 ottobre dei versamenti d’imposta per i contribuenti sottoposti gli Isa, che potranno così saldare con la sola maggiorazione dello 0,8 per cento senza applicazione di sanzioni, è passata anche la proroga al 15 ottobre dell’esonero dal pagamento della Tosap per gli ambulanti, che però si inserisce nella più vasta proroga al 31 dicembre 2020 dell’esonero dal pagamento della stessa Tosap e Cosap già decisa dal testo originario del Decreto agosto per bar e ristoranti. Stiamo lavorando senza sosta per dare respiro alle nostre piccole aziende, ai nostri esercenti e ai nostri professionisti", aggiunge. (Rin)