Sanità: Majorino (Pd) su vaccini antinfluenzali, sconcertante ritardo di Fontana e soci

- "Come giustamente affermiamo da tempo in tanti, e in particolare i consiglieri regionali d'opposizione, e come ricorda oggi anche la Vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, sui vaccini antinfluenzali siamo di fronte ad uno sconcertante ritardo di Fontana e soci". Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Sembra quasi che Fontana non sapesse che c'era in giro sta storia della pandemia - ha aggiunto Majorino - Che pena, che inadeguatezza palese. Ma non finisce qui. Mentre, per colpa di Fontana, il sistema pubblico va a rilento, quello privato, più che legittimamente, si organizza per i fatti suoi. Cosi fa - ripeto: più che legittimamente - i propri interessi e affari. Se paghi il vaccino puoi averlo, con almeno date certe. Questa è la realtà che si va configurando". "A me fa schifo - ha concluso Majorino - La sanità privata è essenziale ma è il sistema pubblico che deve fare da regista e garantire a tutti l'accesso alle cure".. (Com)