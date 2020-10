Gregoretti: Salvini, su modifiche a decreti sicurezza non consentiremo ritorno al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui decreti sicurezza siamo pronti a mobilitarci per evitare un ritorno al passato: prima voglio leggere le modifiche ai testi. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa al termine dell'udienza preliminare sulla vicenda della nave Gregoretti per la quale è accusato del sequestro aggravato dei 131 migranti a bordo. "Se qualcuno pensa di far ripartire il business dell'immigrazione clandestina o di inserire la tenuità per l'aggressione a pubblico ufficiale, noi ci opporremo", aggiunge Salvini. (Rin)