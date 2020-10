Cuneo: tunnel di Tenda, chiusure notturne per lavori fino al 16 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di consentire la manutenzione degli impianti tecnologici, di ventilazione e di sicurezza, Anas ha programmato la chiusura notturna del tunnel di Tenda, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. Le attività rientrano nell’ambito della manutenzione periodica e programmata. Per l’esecuzione degli interventi in sicurezza, il tunnel sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia nelle due notti comprese tra lunedì 5 e mercoledì 7 ottobre, nella fascia oraria notturna 22:00 – 6:00. I lavori proseguiranno anche nella settimana a seguire con la chiusura notturna del tunnel (sempre nella fascia oraria 22:00 - 6:00) a partire da lunedì 12 fino a venerdì 16 ottobre. L’ultima notte di chiusura sarà tra le 22:00 di giovedì 15 e le 6:00 di venerdì 16 ottobre. Inoltre, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, è prevista la demolizione del vecchio fabbricato tra l’imbocco del tunnel e il viadotto Romanin, sul lato francese della galleria. Lungo il tratto è infatti previsto l’adeguamento planoaltimetrico della sede stradale. Per l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza per la circolazione, durante le operazioni è necessario chiudere al traffico il tunnel di Tenda. La limitazione sarà in vigore giovedì 8 e venerdì 9 ottobre nella fascia oraria 9:00 – 17:00. In questo caso le lavorazioni sono programmate in orario diurno a tutela della sicurezza delle maestranze e dei tecnici impiegati nelle operazioni di demolizione. I percorsi alternativi consigliati sono l’autostrada A6 “Torino-Savona” e l’autostrada A10 “Savona-Ventimiglia”. (Rpi)