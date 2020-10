Olimpiadi 2026: Mirabelli (Pd), approvato emendamento per Palazzo sport Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, dichiara in una nota: "La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento 82.0.3 al Dl Agosto, sottoscritto da me e dai colleghi Alfieri e Ferrari, che riduce i tempi per la realizzazione del palazzetto dello sport di Rogoredo, del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture connesse. Due opere pubbliche, considerate essenziali nel dossier per le Olimpiadi 2026, finanziate dai privati. Queste norme garantiranno che le opere si possano realizzare nei tempi necessari per ospitare i giochi invernali a Milano".(Com)