Sudan: partito al potere discute del futuro della normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della formazione politica sudanese denominata "Forze di Libertà e Cambiamento" si sono riuniti ieri a Khartoum, per discutere dei risultati dei colloqui del Presidente del Consiglio di Transizione in Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, con una delegazione statunitense. Le Forze della libertà, incubatore politico del governo di transizione, hanno discusso anche "del futuro della normalizzazione con Israele". Secondo fonti di stampa locali, il Consiglio centrale del partito sudanese è stato informato sulla visita di Burhan negli Emirati, presentata dal ministro della Giustizia Nasreddin Abdel Bari e Ali Bakhit, direttore dell'ufficio del primo ministro Abdullah Hamdok. Il capo del Consiglio di transizione, Burhan, ha annunciato mercoledì di aver discusso con la delegazione Usa ad Abu Dhabi del futuro della pace arabo-israeliana. Ha aggiunto di aver tenuto proficui colloqui con gli statunitensi per quanto riguarda la rimozione del Sudan dalla lista del terrorismo. Inoltre, ha chiarito che i risultati dei colloqui con la delegazione statunitense ad Abu Dhabi saranno presentati alle istituzioni del governo di transizione in Sudan. (Res)