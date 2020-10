Kirghizistan: domani le elezioni legislative in un clima di incertezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni commentatori hanno paventato l’ipotesi di uno scenario post-elettorale di tipo bielorusso, ma difficilmente il Kirghizistan modificherà il proprio orientamento geopolitico filo-russo. Il 28 settembre scorso il presidente Sooronbai Jeenbekov ne ha parlato con l’omologo russo Vladimir Putin a Sochi. Un incontro durante il quale il capo del Cremlino ha chiarito che “la Russia non interferisce mai negli affari interni di altri Paesi e sostiene sempre gli sforzi volti a stabilizzare la situazione e il dialogo tra le forze politiche. Ci relazioneremo mantenendo la stessa linea in relazione al Kirghizistan, anche fornendo sostegno economico". Tuttavia, è indubbio che le prossime elezioni nel Paese centrasiatico saranno caratterizzate da un forte grado di incertezza. L’attuale parlamento si è formato sotto la presidenza di Almazbek Atambayev, che è stato arrestato nell’agosto del 2019 e condannato a undici anni e due mesi di carcere per corruzione. Atambayev, che si è sempre definito un politico filo-russo, fu il capo dello Stato che nel 2014 su pressione di Mosca garantì l’abbandono dell’unica base militare statunitense nel Paese. (segue) (Res)