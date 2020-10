Kirghizistan: domani le elezioni legislative in un clima di incertezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’arrivo alla presidenza di Jeenbekov, nel 2017, il quadro politico del Paese è completamente mutato e questo ha portato a una spaccatura in seno al Partito socialdemocratico del Kirghizistan (Sdpk), con i figli di Atambayev passati a guidare un nuovo partito, i Socialdemocratici (Sdk), che dovrà dimostrare domenica di poter superare la soglia di sbarramento del nove per cento per entrare nel nuovo parlamento. Molti dei più importanti nomi dell’ormai disciolto Sdpk si presenteranno invece con il partito Birimdik, incluso il fratello del presidente Asylbek Jeenbekov. In generale, lo scioglimento del vecchio partito di potere ha portato a una frammentazione dello spettro politico che ha indebolito ulteriormente il ruolo dei partiti in un Paese in cui le forze politiche, come sottolinea Chris Rickleton sul portale “Eurasianet”, tendono a essere “nient’altro che veicoli temporanei al servizio di interessi politici individuali”. A questo si aggiunge lo scontento particolarmente diffuso tra la popolazione per l’attuale classe politica, che si riflette in sondaggi nei quali nessun partito è andato particolarmente bene. (segue) (Res)