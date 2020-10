Kirghizistan: domani le elezioni legislative in un clima di incertezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’analista Azim Azimov, come prime due forze politiche dovrebbero affermarsi proprio Birimdik e Mekenim Kirghizistan, quest’ultimo legato alla ricca e potente famiglia Matraimov, finita di recente al centro di un caso di corruzione doganale. Tutti gli altri partiti dovranno faticare per entrare in parlamento. L’alta soglia di sbarramento non è il solo ostacolo: a ciascuna lista è fatto obbligo di avere almeno il 30 per cento di candidate di sesso femminile, mentre il 15 per cento dei candidati deve provenire da minoranze etniche e un altro 15 deve essere formato da giovani sotto i 35 anni di età. A nessun partito sarà consentito di conquistare più di 65 seggi nel Consiglio supremo. Tutti fattori che alimentano il clima d’incertezza in vista del voto. (segue) (Res)