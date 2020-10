Milano: si fa filmare mente cammina su auto Cc, denunciato rapper 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rapper e youtuber 21enne è stato denunciato dai Carabinieri per vilipendio delle forze armate e danneggiamento aggravato dopo essere salito sul cofano e sul tetto di un'auto di servizio dell'Arma a Cinisello Balsamo (Mi) ed essersi fatto riprendere in video. L'episodio è accaduto nella notte di giovedì all'interno del parcheggio del locale Las Vegas di via Valtellina nel comune dell'hinterland. Mentre i militari erano impegnati in un controllo dei clienti della sala giochi il giovane si è fatto filmare mentre camminava sopra l'auto e l'indomani ha poi pubblicato il video sui propri canali social per promuovere la propria attività di rapper. Ieri pomeriggio i carabinieri di Sesto San Giovanni, diretti dal maggiore Saverio Sica, lo hanno identificato e deferito alla Procura di Monza. (Rem)