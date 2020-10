Nagorno-Karabakh: conflitto, ministero della Difesa armeno invita i media a interrompere trasmissioni in diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’Armenia ha invitato oggi i media a interrompere le trasmissioni in diretta del conflitto in Nagorno-Karabakh, citando i rischi per le operazioni militari e le vite dei civili. “Nonostante i nostri numerosi appelli, ci sono ancora casi di rappresentanti dei media che coprono eventi in diretta sia sulla linea di contatto, nelle aree in cui si stanno svolgendo le ostilità, sia negli insediamenti di Artsakh (l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh), inclusa la sua capitale Stepanakert”, afferma il ministero in una dichiarazione, secondo cui la copertura in diretta degli eventi “mette a repentaglio le azioni delle unità armene e mette a rischio la popolazione civile”. La dichiarazione giunge dopo che nei giorni scorsi la portavoce del ministero degli Esteri dell’Azerbaigian, Leyla Abdullayeva, ha denunciato che i giornalisti internazionali sono sotto attacco da parte delle forze armate armene nel villaggio azerbaigiano di Gapanly, nel distretto di Tartar. Sempre nei giorni scorsi due giornalisti che lavorano per il quotidiano francese “Le Monde” sono rimasti feriti in un bombardamento e uno dei due sarebbe in condizioni critiche.(Rum)