- Il Mose ha iniziato questa mattina il suo lavoro di difesa di Venezia dall'acqua alta. Lo scrive su Twitter la ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli. "Per effetto delle paratoie alzate, la crescita della marea si è fermata in laguna. Un risultato importante che abbiamo voluto con forza: tutela costante per una città patrimonio dell'umanità", aggiunge. (Rin)