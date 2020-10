Germania-Russia: Maas su caso Navalnyj, sanzioni inevitabili se confermata ipotesi avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si avesse la conferma che il leader dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj sia stato avvelenato per volere di Mosca, allora non ci sarà modo di aggirare le sanzioni contro la Russia. Lo ha ribadito oggi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un'intervista al portale di notizie “T-online”. “La Germania ha deferito il caso all'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche (Opac) per le indagini. Se i risultati dei laboratori tedeschi, svedesi e francesi saranno confermati, ci sarà una chiara risposta da parte dell'Ue. Sono sicuro di questo”, ha detto Maas, secondo il quale una eventuale violazione della Convenzione internazionale sulle armi chimiche da parte di Mosca non potrebbe restare senza risposta. Di recente il ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che l’eventuale imposizione di sanzioni internazionali innescherebbe contromisure da parte di Mosca. Ieri Navalnyj, in un'intervista rilasciata al settimanale “Der Spiegel” (la prima dal tentativo di omicidio di cui è stato vittima in Russia il 20 agosto scorso), ha dichiarato che durante l'incontro avvenuto la scorsa settimana a Berlino con la cancelliera tedesca Angela Merkel non si è discusso di “nulla di segreto o sensazionale”. La visita, “completamente inaspettata”, è stata “un gesto”, come lo ha definito lo stesso Navalnyj. Due giorno dopo il tentato omicidio, l'oppositore russo è stato trasferito in aereo dall'ospedale di Omsk, in Siberia, dove era ricoverato, a Berlino per essere sottoposto alle cure presso l'ospedale Charité. I medici tedeschi hanno diagnosticato un avvelenamento da agente nervino del gruppo Novichok, notizia in seguito confermata dall'Istituto di farmacologia e tossicologia delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) e dai laboratori specializzati in Francia e Svezia. (Geb)