Maltempo: Confagricoltura, danni enormi in Liguria e Piemonte

- In alcune zone d'Italia la situazione è drammatica: la Liguria già ieri era in piena allerta rossa, in particolare nella Piana di Albenga, impianti distrutti e allagamenti che si sono estesi a tutto il Ponente. Serre sott'acqua, agriturismi distrutti, strade bloccate e danni enormi alle imprese già impegnate nella campagna olivicola. Da Confagricoltura Liguria è partita la richiesta dello stato di calamità per la regione che da tempo è messa a dura prova da eventi climatici eccezionali. Ma l'allarme arriva da tutto l'arco alpino: in Piemonte si sono verificate violente e abbondanti precipitazioni, esondazioni che hanno isolato intere località, con crolli e alluvioni soprattutto nella provincia di Cuneo. La situazione è analoga nelle province di Novara, Biella, Vercelli e VCO: paesi isolati, interruzione della corrente elettrica e circolazione bloccata. In Valle d'Aosta il vento forte e la pioggia abbondante hanno causato la caduta di un albero che ha colpito, uccidendolo, un vigile del fuoco. In Lombardia si segnalano frazioni aziende agricole isolate e numerose chiamate ai vigili del fuoco nelle province di Milano, Brescia, Bergamo e Pavia. In Veneto è entrato per la prima volte in funzione il Mose, stabilizzando la marea. (segue) (Rin)