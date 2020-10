Maltempo: Confagricoltura, danni enormi in Liguria e Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il maltempo si sta spostando al Centro-Sud. Con l'autunno - evidenzia Confagricoltura - si accentuano gli episodi di maltempo che mettono in luce la fragilità del nostro territorio, ma gli episodi sono sempre più frequenti. Il cambio di passo dettato dall'emergenza Covid rende ancora più urgente la necessità di intervenire con un piano nazionale che ponga attenzione alla tutela del suolo e alla corretta gestione delle acque per evitare ulteriori dissesti idrogeologici. Chiediamo – conclude Confagricoltura – che programmi e risorse siano impiegati nelle aree interne a forte vocazione rurale, dove è necessario agire in sinergia per dare risposte concrete ed efficaci, anche per evitare di dover adoperarsi a posteriori per ristorare danni sempre più ingenti. (Rin)