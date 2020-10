Coronavirus: Di Maio, con rispetto regole non ci sarà bisogno di nessun lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si rispetteranno le regole di base per il contenimento dei contagi da nuovo coronavirus, l'Italia non dovrà tornare nella situazione di serrata totale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. "Andrà tutto bene, se rispetteremo le regole non ci sarà bisogno di nessun lockdown", ha detto Di Maio ricordando che in occasione della prima ondata l'Italia, considerata per alcuni giorni la "malata" dell'Occidente ha adottato misure di rigore che sono state poi seguite da altri paesi europei. "Di questo sono orgoglioso, continuate a renderci orgogliosi in tutto il mondo di come bisogno comportarsi di fronte alla crisi covid", ha aggiunto.(Res)