Governo: Di Maio, partono primi bonifici a truffati delle banche

- Il governo sta facendo partire "in queste ore" i bonifici per rimborsare chi ha subito le "truffe" effettuate negli anni scorsi dalle banche. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta facebook. "Stanno partendo i bonifici per i truffati delle banche", operazione per la quale "ci abbiamo messo un po' di tempo: due governi e abbiamo dovuto fare due leggi di bilancio", ha detto Di Maio ricordando che "realizzare risultati richiede tempo, impegno e costanza, e dover gestire situazioni complesse". "Stiamo risarcendo coloro che hanno pagato con i propri risparmi uno degli scotti più alto della crisi precedente, quella del 2007-2008". Un momento nel quale qualche banca ha cominciato a fare le truffe", che "hanno dissolto il risparmio di tanti italiani", ha detto Di Maio aggiungendo questo a una lista di "risultati" - dal reddito di cittadinanza fino al taglio dei parlamentari - attribuiti all'impegno del Movimento 5 Stelle.(Res)