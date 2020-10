Germania-Bielorussia: Merkel riceverà Tsikhanouskaya a Berlino la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ospiterà martedì prossimo, 6 ottobre, a Berlino la leader dell’opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya. Lo ha confermato al settimanale “Deutsche Welle” la portavoce della Merkel, Ulrike Demmer, secondo cui la situazione in Bielorussia dopo le elezioni presidenziali contestate dell’agosto scorso sarà il principale argomento di discussione. Merkel ha più volte ribadito che la Germania, che attualmente detiene la presidenza di turno dell'Ue, non riconosce il risultato delle contestate elezioni del 9 agosto in Bielorussia, in cui il presidente uscente Alexander Lukashenko ha rivendicato la vittoria. Commentando le sanzioni imposte ieri dal Consiglio europeo nei confronti di 44 personalità bielorusse, Merkel le ha definite “importanti per rafforzare coloro che lottano per la libertà di parola”. L'incontro con Merkel avverrà dopo che la Tsikhanouskaya ha incontrato martedì scorso a Vilnius il presidente francese Emmanuel Macron. Tsikhanouskaya è fuggita dalla Bielorussia nei giorni successivi alle elezioni dopo aver rivendicato la vittoria e aver accusato Lukashenko di aver manomesso il voto. (Geb)