Viterbo: hashish e Oppio, arrestato spacciatore a Orte

- Stava tornando da Roma portando in auto circa 17 grammi di oppio quando è stato fermato per controllo dai carabinieri di Orte. L'uomo, un 30 italiano della zona, dopo la perquisizione che ha permesso di sequestrare la droga, è stato sottoposto anche alla perquisizione domiciliare. In quel contesto i militari hanno rinvenuto ulteriori 7 grammi di hashish oltre a materiale per il confezionamento e lo spaccio. Per questo l'uomo è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Civita Castellana.(Rer)