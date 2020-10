Arabia Saudita: introdotta tassa sulle transazioni immobiliari del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita imporrà una nuova tassa del 5 per cento sulle transazioni immobiliari, secondo un decreto reale del re Salman bin Abdulaziz, in base a quanto riferito dall'agenzia di stampa statale "Spa". "Il decreto esenta tutte le transazioni immobiliari che comportano un trasferimento di proprietà e vendita dall'imposta sul valore aggiunto (Iva) del 15 per cento e la sostituirà con un'imposta sulle transazioni immobiliari pari al cinque per cento del valore della proprietà al momento della vendita". A spiegarlo è stato il ministro delle Finanze, Mohammed al-Jadaan, in una dichiarazione riportata dal sito web del ministero. La decisione mira a sostenere i cittadini sauditi, consentendo loro di possedere le proprie case e contribuire a stimolare l'economia aiutando i settori immobiliare residenziale e commerciale. "Il decreto esenta le transazioni di vendita di beni immobili (compreso il trasferimento della proprietà e tutti i tipi di vendita siano essi residenziali, commerciali, agricoli o terreni sviluppati e non edificati) dall'Iva del 15 per cento, mentre concede agli sviluppatori immobiliari autorizzati il ​​diritto di recuperare l'Iva", ha aggiunto la nota. (Res)