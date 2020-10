Roma: stremati ma in buone condizioni, ritrovati anziani dispersi a Rocca di Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infreddoliti e stremati, ma in buone condizioni di salute, sono stati ritrovati questa mattina i due 75enni che ieri pomeriggio si sono persi nei boschi di Rocca di Papa. I due si erano allontanati dalle loro abitazioni per andare in cerca di funghi quando hanno perso l’orientamento e la strada del ritorno. I vigili del fuoco li hanno cercati per tutta la notte, trovandoli solamente questa mattina dopo una nottata passata all'addiaccio. (Rer)