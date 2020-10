Sardegna: Progressisti, "nessuna riunione della commissione urbanistica nonostante l'imminente scadenza del Piano Casa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve scadrà il Piano Casa ma la commissione Urbanistica del Consiglio Regionale della Sardena ancora non si è riunita nonostante sia "urgente iniziare immediatamente l'iter di approvazione di una norma chiara e precisa, capace di dare risposte e stabilità normativa al comparto". Lo denunciano i consiglieri regionali dei Progressisti Maria Laura Orrù e Antonio Piu. "La IV commissione – spiegano Orrù e Piu - non si riunisce dal 9 settembre, giorno in cui è stata fatta la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la rimodulazione finanziaria del Piano regionale delle infrastrutture. La riunione precedente risale addirittura al 30 giugno, quando la commissione aveva espresso il parere sulla legge di supporto al sistema economico della Sardegna, successivamente ai pareri sulla proroga del Piano Casa e sull'interpretazione autentica del PPR". (segue) (Rsc)