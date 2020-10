Sardegna: Progressisti, "nessuna riunione della commissione urbanistica nonostante l'imminente scadenza del Piano Casa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitiamo il presidente Talanas – concludono i due esponenti dei Progressisti - a convocare la Commissione e a coinvolgere nei lavori tutti i portatori di interesse, dalla rete delle Professioni Tecniche ai singoli ordini professionali, Anci, dai rappresentanti del CAL ai vertici delle associazioni di categoria. È indispensabile che si proceda con estrema urgenza, in caso contrario il rischio è quello di arrivare a ridosso della scadenza della proroga e poi dover accelerare l'iter saltando i dovuti passaggi. Se così fosse si confermerebbe l'attitudine della maggioranza e della Giunta a lavorare in solitudine, senza il coinvolgimento di chi potrebbe aiutare a migliorare provvedimenti importanti per un settore fondamentale dell'economia isolana". (Rsc)