Sardegna: Aras, pressing dei produttori sul governatore: solleciti il Tar a emettere sentenza in tempi utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori e i trasformatori di latte ovino e bovino della Sardegna hanno presentato un'istanza al presidente della Regione Christian Solinas perché si faccia istituzionalmente carico di sollecitare il Tar, affinché la sentenza di merito sulla vicenda Aras (e in particolare sull'assunzione degli ex dipendenti presso Laore) sia pronunciata e pubblicata in tempo utile a garantire la continuità delle attività. I firmatari dell'istanza, che rappresentano il 90 per cento dei produttori e dei trasformatori sardi, ritengono infatti che assicurare la continuità delle attività finora svolte da Aras comporterebbe "un sicuro vantaggio all'intero comparto lattiero caseario, dalla produzione primaria fino alla trasformazione e commercializzazione del prodotto finito". (segue) (Rsc)