Maltempo: Grimoldi (Lega), in Lombardia allagamenti e frane, governo dichiari stato di calamità naturale

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Purtroppo ancora una volta la Lombardia registra danni enormi per il maltempo. Le province di Bergamo e Lecco sono le più colpite no intere valli isolate, con frane, smottamenti, case scoperchiate e strade inagibili, ma ci sono danni, allagamenti e problemi in ogni territorio lombardo. Il governo deve subito dichiarare lo stato di calamità per la Lombardia, così come per le altre Regioni del Nord". "Intanto grazie alle forze dell'ordine - prosegue Grimoldi - grazie a tutti gli operatori e volontari dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, di tutte le associazioni e di tutti gli enti locali lombardi che stanno lavorando sotto la pioggia per aiutare chi ha bisogno. La gente in Lombardia si è già rimboccata le maniche, la nostra macchina organizzativa regionale funziona bene, ma servono aiuti economici". (Com)