Nagorno-Karabakh: presidente Harutyunyan va a combattere in prima linea

- Il presidente dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, Arayik Harutyunyan, si è recato personalmente sulla prima linea del conflitto per combattere contro le truppe dell’Azerbaigian. “Gli insediamenti civili, compresa la capitale Stepanakert, sono stati presi di mira. (…) Pertanto sto per recarmi con le forze speciali in prima linea per condurre la mia battaglia, poiché sarò più utile in prima linea che in retroguardia”, ha scritto Harutyunyan in un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Esorto tutti voi ad alzarvi immediatamente e a difendere disinteressatamente il nostro diritto inviolabile a vivere nella nostra patria senza minacciare la nostra esistenza. Questa è una santa guerra patriottica che dobbiamo vincere grazie alla massima partecipazione e dedizione di tutti. Arayik Harutyunyan, 46 anni, è il presidente dell’autoproclamata repubblica dell'Artsakh dal maggio 2020. In precedenza, per 10 anni è stato primo ministro (2007-2017) e poi ministro di Stato (2017-2018). (Rum)