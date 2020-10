© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra all'Istruzione Lucia Azzolina in un post su Facebook commenta quanto avvenuto al liceo Augusto. "Non è una semplice provocazione - scrive Azzolina -, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicurezza di tutti. Con la salute non si scherza". (Com)