Ciclismo: domani la Torino-Biella, modifiche alla viabilità

- Domani, domenica 4 ottobre, si terrà la corsa ciclistica Torino-Biella, organizzata dall’Ucab Biella con la partecipazione del Comune di Biella, giunta alla 78^ edizione. Lo svolgimento della gara comporterà lungo il percorso la posa di una lunga serie di divieti di sosta con rimozione forzata e nella giornata di domenica sono possibili alcuni brevi disagi alla circolazione a causa del passaggio della corsa. Domenica dalle ore 14.30 alle ore 15,30, è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e partecipanti all’evento, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica, nelle seguenti vie: via Cottolengo dal confine con Gaglianico a Corso San Maurizio, corso San Maurizio, corso Lago Maggiore da intersezione con Corso San Maurizio fino all’innesto con SP 142 variante. Dalle 16.00 alle ore 17,40 è istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati al seguito della manifestazione e partecipanti all’evento, per il tempo necessario al passaggio della corsa e comunque nel tempo intercluso tra il cartello di inizio e fine gara ciclistica nelle seguenti vie: via Milano, Ponte Cervo, via Cernaia, via Carso, via Bertodano, via Lamarmora (inizio circuito da ripetere 3 volte) Piazza Cossato, Costa del Vernato, Corso del Piazzo, Piazza Ci-sterna, via Avogadro, via Juvarra, Strada della Nera, via Barazzetto Vandorno, via Ivrea, via Rigola, via Tripoli, via Aldo Moro, via Lamarmora, piazza Vittorio Veneto est. E’ istituito il doppio senso di marcia, esclusivamente per residenti e titolari di posto auto in piazza V. Veneto nord, da via Losana a Piazza V. Veneto est il giorno 04.10.2020 dalle ore 8,00 alle ore 20,00. E’ istituito il doppio senso di marcia, esclusivamente per residenti e titolari di posto auto in via Q. Sella, tratto tra via Gromo e Piazza Cossato il giorno 04.10.2020 per la temporalità di cui al punto n°4. E’ istituita la sospensione della ZTL , quartiere centro, per la temporalità di cui al punto 4.(Rpi)