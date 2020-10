Brexit, Johnson si dice "piuttosto ottimista" in vista dei colloqui con von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson si è detto "piuttosto ottimista" riguardo a un accordo sulla Brexit in vista dei colloqui di oggi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per determinare i prossimi passi nei negoziati. In un’intervista al quotidiano “Daily Telegraph” Johnson ha dichiarato che le prospettive di un accordo entro fine anno per evitare una “hard Brexit” sono molto buone “se tutti esercitano un po' di buon senso e guardano all'accordo che c'è da fare”. Le dichiarazioni di Johnson precedono la videoconferenza con von der Leyen prevista per oggi per fare il punto sui progressi compiuti nell'ultimo ciclo di colloqui. Ieri negoziatori di entrambe le parti hanno riferito che i colloqui commerciali sono rimasti bloccati su aree chiave, con Londra che esorta Bruxelles a cedere terreno per evitare un dannoso "no-deal" alla fine dell'anno. Entrambe le parti hanno quindi concordato di tenere un vertice europeo straordinario il prossimo 15 ottobre, in modo da raggiungere un accordo e da ratificarlo in tempo utile per la sua entrata in vigore entro la fine di dicembre.Ieri, al termine del nono ciclo di negoziati su un futuro partenariato tra Ue e Regno Unito, il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha dichiarato che persistono “gravi divergenze” su questioni di grande importanza per l'Unione. "Negli 11 tavoli negoziali, con discussioni tenute in un'atmosfera costruttiva e rispettosa" il team europeo ha spiegato di aver notato "punti di convergenza, la maggior parte dei quali erano già stati registrati nei cicli precedenti, in particolare su alcuni aspetti degli scambi di beni, servizi e investimenti, cooperazione nucleare civile e partecipazione ai programmi dell'Unione", ma anche "nuovi sviluppi positivi su alcuni temi come la sicurezza aerea, il coordinamento della sicurezza sociale e il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, che sono una condizione preliminare per la nostra futura cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale". Sul fronte opposto, invece, si è notata "la mancanza di progressi su alcuni temi importanti come la protezione dei dati personali, gli impegni sui cambiamenti climatici o il prezzo del carbonio" e "persistenti gravi divergenze su questioni di grande importanza per l'Unione europea".Barnier ha ricordato "che qualsiasi accordo su una partnership economica con il Regno Unito richiede garanzie solide e a lungo termine di concorrenza aperta e leale" e che il nuovo partenariato "deve essere sostenuto da regole chiare" che siano "operative e credibili". Questo richiede "meccanismi di applicazione efficaci, in particolare sugli aiuti di Stato, e un impegno a non regredire rispetto agli standard sociali, fiscali, ambientali e climatici. Ciò è possibile nel pieno rispetto dell'autonomia normativa e della sovranità di entrambe le parti". Altro pilastro per la futura relazione con Londra è "un quadro di governance efficiente, basato su un accordo globale, con meccanismi di applicazione e risoluzione delle controversie solidi, nonché rimedi efficaci. Ciò è naturalmente ancora più importante dopo l'introduzione da parte del governo del Regno Unito della 'legge sul mercato interno', che viola i suoi obblighi ai sensi dell'accordo di recesso e del protocollo sull'Irlanda / Irlanda del Nord", ha spiegato Barnier. Terzo punto, "un accordo sulla pesca stabile, sostenibile e a lungo termine, che consenta al Regno Unito di sviluppare ulteriormente le sue possibilità di pesca, garantendo nel contempo l'uso sostenibile delle risorse e proteggendo le attività dei pescatori e delle donne europei". Barnier ha concluso sottolineando che, "per raggiungere un accordo, queste divergenze devono essere necessariamente superate nelle prossime settimane" e che l'Ue continuerà "a mantenere un atteggiamento calmo e rispettoso" rimanendo unita e determinata fino alla fine di questi negoziati. (Rel)