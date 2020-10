Ostia: aveva in casa tre etti di droga e 22 mila euro, arrestato 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Ostia i carabinieri hanno arrestato per spaccio di droga, un 48enne, con precedenti. L’uomo sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di droghe di vario genere, fra cui cocaina, hashish e marijuana, nonché materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di quasi 22 mila euro. Lo spacciatore è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.(Rer)