Lombardia: Fumagalli (M5s) su Lago di Sartirana, riserva naturale va tutelata, valutare con attenzione modifiche

- Dopo il caso della moria dei pesci, torna ad occuparsi del Lago di Sartirana il M5S Lombardia con un'interrogazione del Consigliere regionale Marco Fumagalli sul piano di gestione della Riserva Naturale. Secondo il M5S il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone "stanno predisponendo la proposta di integrazione della Riserva "Lago di Sartirana" con subentro nella gestione del parco stesso e il Comune di Merate sta predisponendo il nuovo Piano di Gestione della Riserva". Fumagalli dichiara in una nota: "Il lago è una risorsa importante per il territorio. Il subentro nella gestione è un momento molto delicato nell'ottica di garantire un futuro a una riserva naturale. Proprio per questo chiedo alla regione se è stato avviato il subentro nella gestione e quali saranno i tempi. Ancora, voglio sapere se la Lombardia sa che il Comune di Merate intende modificare il regolamento e il piano di gestione della Riserva Naturale. Ogni modifica deve essere valutata con attenzione e deve essere legittima e lecita". (Com)