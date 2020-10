Ostia: ruba merce nel negozio a Casal Palocco, arrestata 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri di Ostia perché, nel pomeriggio di ieri, è entrata all’interno di un esercizio commerciale di Casal Palocco, impossessandosi di circa 200 euro di prodotti per la cura del corpo. Il personale del negozio, notando lo strano comportamento della donna, ha avvisato i carabinieri e fermato con una scusa la taccheggiatrice. La malfattrice è stata poi prontamente controllata dai carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo la chiamata, che l’hanno trovata in possesso della merce rubata. La 35enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita la legittimo proprietario.(Rer)