Migranti: Azzolina in Giornata Accoglienza, non basta solo ricordare, serve impegno

- Oggi è la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, in ricordo delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 avvenuto a poche miglia da Lampedusa: non basta solo ricordare. Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, secondo cui una celebrazione è nulla se non diventa occasione di impegno, di responsabilità. "Impegno ad abbattere le barriere e a scavalcare i muri che ci separano. Responsabilità nell'aprirci alle differenze, nell'accogliere chi ci viene incontro Abbiamo rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il ministero dell’Istruzione, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Comitato 3 Ottobre per continuare ad arricchire la sezione del Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo che raccoglie i lavori realizzati dalle scuole italiane ed europee sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza. Anche quest’anno studentesse e studenti hanno raggiunto l’isola per partecipare al progetto “Lampedusa porta d’Europa”, promosso dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato 3 Ottobre, giunto alla sua quinta edizione", aggiunge la ministra. (segue) (Rin)