Torino: Piano strategico metropolitano 2021-23, al via le consultazioni online

- Mercoledì 7 ottobre, alle 17, è in programma il primo incontro online per consultare i territori sull’elaborazione del nuovo Piano Strategico Metropolitano 2021-2023, per redigere il quale la Città Metropolitana di Torino si avvale del supporto tecnico del Politecnico di Torino e della Fondazione Links. Le attività di coinvolgimento del territorio e della popolazione comprendono: incontri territoriali online, il primo dei quali è appunto in programma il 7 ottobre, con la partecipazione della Sindaca metropolitana Chiara Appendino. Seguiranno altri 11 incontri rivolti alle Zone omogenee nella seconda metà di ottobre e un incontro conclusivo per la restituzione dei risultati all’inizio del 2021; interviste in profondità ad oltre settanta testimoni privilegiati; questionario online rivolto a sindaci, stakeholder e cittadini, somministrato a partire dai primi di ottobre; focus group tematici a partire dal mese di novembre. Per divulgare i contenuti che saranno oggetto della consultazione verrà aggiornata la sezione del sito Internet www.cittametropolitana.torino.it dedicata al Piano strategico metropolitano, in cui sarà inserito il questionario. I link per partecipare agli incontri saranno pubblicati sul sito Internet della Città metropolitana alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/piano-strategico (segue) (Rpi)