Vaticano-Cina: Parolin, accordo con Pechino è “solo un punto di partenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo provvisorio che la Santa Sede ha firmato con la Repubblica popolare cinese e che riguarda la nomina dei vescovi “è solo un punto di partenza” e affinché “il dialogo possa dare frutti più consistenti è necessario continuarlo”. Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, nella sua prolusione di apertura al convegno organizzato a Milano dal Centro missionario Pime sul tema “Un’altra Cina. Tempo di crisi, tempo di cambiamento”, dedicato ai 150 anni di presenza dei missionari del Pontificio istituto missioni estere (Pime) in Cina. Nel ripercorrere la storia dei rapporti fra Santa Sede e Cina e dei tentativi di riaprire la strada del dialogo con Pechino dopo l’avvento del comunismo, Parolin è poi nuovamente tornato sull’accordo sulle nomine dei vescovi, fonte di tensioni con gli Stati Uniti, smentendo le letture politiche di un accordo genuinamente pastorale. “Sono sorti alcuni malintesi. Molti di questi nascono dall’attribuzione all’accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica popolare cinese di obiettivi che tale accordo non ha. Oppure dalla riconduzione all’accordo di eventi riguardanti la vita della Chiesa cattolica in Cina che sono ad esso estranei. O ancora a collegamenti con questioni politiche che nulla hanno a che fare con questo accordo. Ricordo ancora una volta (…) che l’accordo del 22 settembre 2018 concerne esclusivamente la nomina dei vescovi”, ha precisato il segretario di Stato, che poi si è detto “consapevole dell’esistenza di molti altri problemi riguardanti la vita della Chiesa cattolica in Cina” e del fatto che “il cammino per una piena normalizzazione sarà ancora lungo”. Tuttavia, ha aggiunto, la questione della nomina dei vescovi riveste una particolare importanza, essendo “il problema che più ha fatto soffrire la Chiesa cattolica in Cina negli ultimi sessant’anni”.(Res)