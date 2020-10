Iraq: il governo si muove per mettere in sicurezza la Green Zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iracheno sta mettendo a punto un piano per la sicurezza della Green Zone di Baghdad, dove si trovano i palazzi delle istituzioni e le ambasciate straniere, dalle milizie sciite che minacciano la zona con i loro attacchi a colpi di razzi Katyusha. Secondo quanto riporta oggi il giornale "al Sharq al Awsat", la squadra del premier Mustafa Al-Kazemi non sta più affrontando i suoi avversari, tra i leader delle fazioni sciite, ma si trova ad affrontare le milizie considerate ad essa vicine in una lunga prova di forza. Le fazioni sciite stanno facendo pressioni per raggiungere un doppio obiettivo: colpire l'ambasciata degli Stati Uniti e il governo di Al-Kazemi allo stesso tempo. E' in corso in Iraq un conflitto tra quelli che è consuetudine chiamare "tra lo stato e lo stato" che ha raggiunto un punto critico dal quale non si può fare ritorno, spinto dagli attacchi "Katyusha" contro l'ambasciata Usa e le forze della Coalizione in Iraq. Anche il governo della Regione curda di Erbil ha annunciato di lavorare in pieno accordo con Al-Kazemi sulla questione dei missili, soprattutto dopo che hanno preso di mira una base della Coalizione internazionale nella regione di Harir vicino alla capitale della regione del Kurdistan. Un membro del Partito Democratico del Kurdistan, Repin Salam, ha dichiarato in una nota che "il primo passo che il governo del Kurdistan intraprenderà per proteggere le missioni diplomatiche e gli interessi degli Stati Uniti è quello collaborare con il primo ministro Al-Kazemi, per sbarazzarsi delle fazioni e tenerle lontane dalle regioni vicino a Erbil". (Res)