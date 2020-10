Francia: maltempo, otto persone disperse nella regione di Nizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone risultano in Francia dopo che una tempesta ha attraversato l'area sud-orientale del Paese, provocando forti inondazioni intorno alla città di Nizza. Lo riferiscono le autorità di Parigi, secondo cui nelle ultime 24 ore si sono registrati 450 millimetri di pioggia in alcune aree, l'equivalente di quasi quattro mesi di precipitazioni in questo periodo dell'anno. Ieri il dipartimento delle Alpi Marittime, al confine con l'Italia, ha emesso l'allerta rossa per il passaggio della tempesta soprannominata Alex, che già nei giorni precedenti aveva provocato venti di oltre 180 chilometri all'ora in Bretagna. Oggi le autorità hanno declassato l'allerta al livello arancione, man mano che le piogge si stanno spostando verso l'Italia. (Frp)