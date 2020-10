Sanità: Scavuzzo, Regione Lombardia non dà i vaccini antinfluenzali al Comune di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi sono mai vergognata tanto della insipienza, della ignavia, della mancanza di senso di responsabilità nei confronti di noi cittadini e delle Istituzioni - ha aggiunto Scavuzzo - Non sono solita eccedere nei toni, sono da sempre persona collaborativa e capace di essere pragmaticamente disponibile a risolvere problemi, andando sempre oltre le differenze politiche e di parte. Qui però si è passato il segno e sulla salute dei cittadini non ci si prende in giro con annunci che tentano di coprire la verità. Possiamo fare tutti i tendoni in piazza del Duomo che vogliamo: se mancano le dosi di vaccino i tendoni sono utili soltanto a far parlare di sé. Se la Regione Lombardia vuole davvero preoccuparsi della salute di noi lombardi ce lo dimostri e non ci faccia rimpiangere di non essere cittadini dell'Emilia Romagna o del Veneto. Non mi sono mai vergognata di essere lombarda, non voglio iniziare ora". Il vicesindaco di Milano si è poi rivolto all'assessore regionale al welfare Giulio Gallera: "Non ci dia percentuali. Perdoni la franchezza, ci dia numeri assoluti e non le sue interpretazioni: quante persone siete tenuti a vaccinare perché anziane o fragili o sotto i sei anni e quanti vaccini avete? Riuscirete a far vaccinare anche i bambini sopra i 6 anni? E tutti noi, che non siamo bambini, anziani o malati? Oppure del resto della popolazione avete deciso di non preoccuparvene?". (Com)