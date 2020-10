Roma: rubano escavatori e trattori da cantieri, a Settecamini trovata la rimessa dei ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro mezzi industriali rubati sono stati trovati dai carabinieri della compagnia di Tivoli e i loro colleghi della compagnia Roma Montesacro in un capannone industriale a Settecamini. Le indagini sono scattate in seguito ad una serie di denunce di furti di mezzi industriali. Le ricerche sono arrivate al capannone in via Sant’Alessandro, risultato in uso ad un 54enne. I militari hanno accertato che i malfattori, le nottate precedenti al ritrovamento, hanno approfittato di alcuni cantieri stradali, dove hanno rubato 2 escavatori e 1 trattore industriale, il cui valore commerciale è pari a circa 300 mila euro, caricandoli su un camion rimorchio, anch’esso risultato rubato, per poi trasportarli all’interno del capannone. L’intuito investigativo dei Carabinieri, ha permesso di risalire al percorso effettuato dai ladri, che ha consentito di scoprire un vero e proprio deposito di mezzi industriali rubati. Il 54enne proprietario del capannone è stato denunciato per ricettazione mentre i mezzi rubati, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. (Rer)