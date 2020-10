© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale questa notte a mezzanotte e quaranta in via Arconati a Milano. Coinvolti un 32enne e una 34enne, entrambi trasportati in codice giallo al Policlinico con un trauma facciale, in seguito a una caduta da un monopattino. Lo comunica in una nota l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). (Rem)