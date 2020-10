Regno Unito: ministro degli Esteri Raab, ho temuto per la vita del premier Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha detto di essere stato preoccupato per la vita del premier Boris Johnson quando questi è stato ricoverato in ospedale ad aprile dopo aver contratto il Covid-19. "Ero davvero preoccupato che potessimo perderlo", ha detto Raab, citato dal quotidiano “The Times”. Raab ha sostituito Johnson per quasi un mese durante la sua convalescenza. Johnson si è ammalato alla fine di marzo e all’inizio di aprile è finito in terapia intensiva. Le dichiarazioni di Raab giungono a poche ore dall’inizio della conferenza del Partito conservatore, che si sarebbe dovuta tenere a Birmingham ma che invece si svolge in modalità virtuale per via dell’emergenza Covid. L’evento durerà quattro giorni e si concluderà martedì prossimo, 6 ottobre, con l’intervento dello stesso Johnson.(Rel)