Maltempo: Granelli, perturbazione sta diminuendo, livello Seveso sta scendendo

- L'assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, comunica, in un messaggio su Facebook, le attuali condizioni meteo in seguito all'ondata di maltempo che ha coinvolto anche il capoluogo lombardo: "La perturbazione sta diminuendo di intensità e la fase più acuta è passata. Il Seveso sta scaricando acqua accumulata a monte, e grazie allo scolmatore, sta scendendo progressivamente. Il Lambro invece è ancora in leggera salita su Milano ma a nord scende. Le squadre di protezione civile, Amsa e MM stanno lavorando in città per liberare le strade da acqua. Stanotte sono caduti diversi alberi e sono intervenuti vigili del fuoco e protezione civile". (Com)