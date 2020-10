Bielorussia-Ue: Lukashenko a Steinmeier, rilanciare dialogo durante la presidenza tedesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, nel suo messaggio di auguri inviato al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier per la Giornata dell'Unità, ha espresso la speranza di rilanciare il dialogo con l'Unione europea durante la presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue. "Alexander Lukashenko ha auspicato la ripresa del lavoro congiunto in vari settori durante la presidenza tedesca del Consiglio dell'Ue, nella seconda metà del 2020", si legge in una nota della presidenza di Minsk. Nonostante la complessa eredità storica, ha proseguito il capo dello Stato bielorusso, Berlino resta un partner importante per Minsk e i due Paesi condividono "numerosi legami e vari progetti comuni che contribuiscono all'espansione dei contatti economici e umanitari e al rafforzamento della fiducia e della sicurezza reciproche". Il messaggio arriva il giorno dopo che l'Ue ha pubblicato una lista di 44 funzionari bielorussi sanzionati in relazione alle contestate elezioni presidenziali dell’agosto scorso in Bielorussia e alle successive proteste che hanno infiammato il Paese. L’elenco esclude Lukashenko, anche se l’Ue ha affermato di non riconoscerlo più come legittimo presidente, mentre include il ministro dell'Interno, Yuri Karaev, diversi suoi vice, il segretario di Stato del Consiglio di sicurezza Valeri Vakulchik, la presidente della Commissione elettorale centrale Lidia Yermoshina e una serie di altri funzionari. In risposta alle sanzioni, Minsk ha a sua volta emesso una "lista nera" che al momento non è stata resa pubblica.(Rum)